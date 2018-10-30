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فن

شاهد.. تمثال للفنانة نانسى عجرم بمتحف الشمع فى تركيا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:00 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت الصفحة الرسمية للنجمة نانسي عجرم جمهورها بنشر مقطع فيديو لتمثال من الشمع يجسد شكل المطربة اللبنانية داخل متحف مدام توسو، فى شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية.

وأبدى الجمهور اعجابه بالفيديو وانهالت التعليقات علي الفيديو، وقال أحد المعجبين: " انتي شرف لاي فنان ".

وتعد ناسى عجرم، أول فنانة عربية يتم صنع تمثال شمع لها داخل متحف الشمع في تركيا وثانى شخصية عربية بعد مصمم الأزياء اللبنانى إيلى صعب.
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