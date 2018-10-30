ترامب متهم بـ النصب والاحتيال على مندوبي مبيعات وأصحاب مشاريع صغيرة

تقدم أربعة مستثمرين، أمس الاثنين، بدعوى تزعم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بتضليل مندوبي مبيعات فقدوا أموالًا في شركة تسويق متعددة المستويات، كان قد أيدها في خطاباته.



ووفقًا لشبكة "إن بي سي نيوز"، تزعم الدعوى، التي رفعتها محكمة اتحادية في مانهاتن، أن ترامب تلقى ملايين الدولارات مقابل طمأنة مندوبي المبيعات المحتملين لشركة الهاتف "ايه سي إن" بعدم وجود خطر كبير إذا دفعوا رسوم وتكبدوا مصاريف أخرى لبدء بيع خدمات الهاتف للآخرين.



وقالت الدعوى إن ترامب زعم زورًا أن مندوبي المبيعات قاموا بالعناية الواجبة للشركة على الرغم من أنه كان يعرف طوال الوقت أن لديهم فرصة ضئيلة لاسترداد رسومهم.



وأكد متحدث باسم الفريق القانوني للمدعي لـ (ان.بي.سي نيوز): "تضرر المدعون وآلاف آخرون مثلهم بشدة من خطة احتيالية نظمها الرئيس الأمريكي وأفراد عائلته ومنظمته التجارية". وأضاف "نحن نفعل ذلك لأن هؤلاء الضحايا يستحقون استرداد حقوقهم".



وأشارت الدعوى القضائية إلى أن ترامب حقق الملايين من خلال "الاحتيال الممنهج على الأشخاص المهمشين اقتصاديًا، والذين يتطلعون إلى الاستثمار في تعليمهم، وبدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، ومتابعة الحلم الأمريكي".