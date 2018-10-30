انطلاق القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين منذ قليل أعمال القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا وعدد من القادة الأفارقة.



وتهدف القمة، التي تأتي بمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتي أطلقتها المستشارة الألمانية ميركل عام 2017، إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها بما يساعد على اتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.



وتعد هذه هي المشاركة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة حيث سبق وأن شارك في القمة الأولي التي استضفتها برلين في يونيو 2017 .



