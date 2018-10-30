ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:04 م
صدى البلد
أ ش أ
انطلقت في العاصمة الألمانية برلين منذ قليل أعمال القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا وعدد من القادة الأفارقة.

وتهدف القمة، التي تأتي بمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتي أطلقتها المستشارة الألمانية ميركل عام 2017، إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها بما يساعد على اتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.

وتعد هذه هي المشاركة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة حيث سبق وأن شارك في القمة الأولي التي استضفتها برلين في يونيو 2017 .

loading...

ترشيحاتنا

القضاة يطالب وزير الداخلية بزيادة تأمين المحاكم

كوب من هذا المشروب يقضى على ترهلات البطن وينظفها من الغازات

حبيب العادلي يكشف كذب ومخططات جماعة الاخوان قبل 2011

5 خدع للحفاظ على صابون الأطباق من الانتهاء وغسل كمية أكبر من الأواني

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

محافظ القاهرة: افتتاح جراج روكسي خلال شهرين.. فيديو

مطار اسطنبول الجديد .. عندما تباهى أردوغان بافتتاح مقبرة للعمال

وزراء أوغندا يتركون رئيسهم يواجه أفعى خلال إلقائه خطابا للشعب

الأهلي يذبح عجلا قبل مران الفريق اليوم

رسالة مؤثرة من الأهلي لـ محمود الخطيب احتفالا بعيد ميلاد بيبو

بريانكا شوبرا تقيم ليلة حنة على الطريقة الهندية قبل زواجها ..صور

في عيد ميلاد ديانا كرزون.. تعرف على أسرار خسارة وزنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

فيديو

رئيس جنوب أفريقيا يدعو للاستثمار في القارة الأفريقية.. فيديو
شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض
نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو
شاهد.. إعصار يدمر أسقف المنازل وأعمدة الإنارة في الفلبين
شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟