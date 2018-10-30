ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وفد مصري رفيع المستوى يشهد افتتاح مؤتمر قمة التعليم العالي بنيودلهي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
شهد الوفد المصرى الذى كلفه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ14 لمؤتمر قمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى بالهند، فعاليات افتتاح المؤتمر صباح اليوم، الثلاثاء، حيث يعقد المؤتمر تحت عنوان "جامعات المستقبل"، بمشاركة وفود من 65 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة نيودلهى.

وتناولت جلسة الافتتاح، عددًا من المبادرات الخاصة بالتعليم العالي في الهند، وطرح أوجه التعاون المختلفة في مجال التعليم العالي، كما تناولت الجلسة الافتتاحية الاتجاهات المعاصرة في الجامعات والتعليم العالى، ورؤى التطوير المستقبلية، وأوجه ملامح جامعات الجيل الرابع التي تتضمن تقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها.

حضر فعاليات الافتتاح وزير التجارة والصناعة والطيران المدنى الهندى، كما ألقى وزير التنمية البشرية الهندى والمسئول عن التعليم بكافة مراحله كلمة أمام المؤتمر.

يذكر أن الوفد المصرى يضم عددا من رؤساء الجامعات المصرية وبعض قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. هذا وقد أثنت الجهة المنظمة للمؤتمر على التمثيل الجيد رفيع المستوى للوفد المصري.

وزار الوفد المصري على هامش مشاركته فى قمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى، المعهد الهندى للتكنولوجيا دلهى بالهند IITD والذى يعد من كبرى المؤسسات التعليمية الحكومية، ويضم العديد من التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية ومراكز التميز، ويأتى فى المركز الثالث طبقا لتصنيف (NIRF) The National Institutional Ranking Framework لعام 2018.

وعقد الوفد عدة اجتماعات مع مدير المعهد وعمداء البحوث والتنمية، والبرامج الدولية، والتخطيط، تناولت إمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والهندية كالتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والمنح الدراسية من الجانب الهندى، والبحوث العلمية والتكنولوجية، والبرامج التعليمية المشتركة.
loading...

ترشيحاتنا

مطار اسطنبول الجديد .. عندما تباهى أردوغان بافتتاح مقبرة للعمال

أنغام تتخطى أحزانها بحفلين

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

تركيا تعلن بدء التنقيب عن النفط في البحر المتوسط بشراء سفينة جديدة

محمد صلاح مرشح لأفضل لاعب في ليفربول لشهر أكتوبر

شاهد.. إندونيسيا تبحث تحت الماء عن ضحايا الطائرة المنكوبة

إيهاب جلال المرشح الأقوى لخلافة حسام حسن في المصري

3 أزمات قد تتسبب في خسارة الأهلي دوري أبطال إفريقيا

البحوث الإسلامية: لا يجوز استخدام الـ wifi بدون إذن صاحبه

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

شاهد.. أمطار تغرق فينيسيا الإيطالية وتؤدي لهروب السائحين

تقرير: تأثيرات سلبية كبيرة تهدد دول البحر المتوسط بسبب تغير المناخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

فيديو

السيسي: ضاعفنا الطاقة الكهربائية في مصر خلال 30 شهرا ..فيديو
السيسي يشيد بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.. فيديو
صاحب ورشة لتصنيع الفخار: تونس واليابان من أكثر الدول المنافسة لمصر.. فيديو
شاهد.. زوجان يفتتحان منزلهما للزوار لعرض مقتنيات للحرب العالمية الأولى
الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟