وفد مصري رفيع المستوى يشهد افتتاح مؤتمر قمة التعليم العالي بنيودلهي

شهد الوفد المصرى الذى كلفه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالمشاركة فى فعاليات الدورة الـ14 لمؤتمر قمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى بالهند، فعاليات افتتاح المؤتمر صباح اليوم، الثلاثاء، حيث يعقد المؤتمر تحت عنوان "جامعات المستقبل"، بمشاركة وفود من 65 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة نيودلهى.





وتناولت جلسة الافتتاح، عددًا من المبادرات الخاصة بالتعليم العالي في الهند، وطرح أوجه التعاون المختلفة في مجال التعليم العالي، كما تناولت الجلسة الافتتاحية الاتجاهات المعاصرة في الجامعات والتعليم العالى، ورؤى التطوير المستقبلية، وأوجه ملامح جامعات الجيل الرابع التي تتضمن تقنيات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وغيرها.





حضر فعاليات الافتتاح وزير التجارة والصناعة والطيران المدنى الهندى، كما ألقى وزير التنمية البشرية الهندى والمسئول عن التعليم بكافة مراحله كلمة أمام المؤتمر.





يذكر أن الوفد المصرى يضم عددا من رؤساء الجامعات المصرية وبعض قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. هذا وقد أثنت الجهة المنظمة للمؤتمر على التمثيل الجيد رفيع المستوى للوفد المصري.





وزار الوفد المصري على هامش مشاركته فى قمة التعليم العالى 2018 بنيودلهى، المعهد الهندى للتكنولوجيا دلهى بالهند IITD والذى يعد من كبرى المؤسسات التعليمية الحكومية، ويضم العديد من التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية ومراكز التميز، ويأتى فى المركز الثالث طبقا لتصنيف (NIRF) The National Institutional Ranking Framework لعام 2018.



