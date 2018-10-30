مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات الدبلوماسية.. وزيرة الثقافة: علاقة البلدين تاريخية.. والسفير: القاهرة اختارت موسكو شريكا استراتيجيا إلى الأبد.. وشريف جاد: الروس حلفاء المصريين في السلم والحرب

مصر وروسيا تحتفلان بـ75 من العلاقات الدبلوماسية تحت رعاية السيسي

سفير روسيا في القاهرة:

مصر اختارت روسيا شريكا استراتيجيا إلى الأبد

بوتين والسيسي وقعا أهم اتفاق سياسي في تاريخ البلدين

الدكتور هشام عزمي نائبا عن وزيرة الثقافة:

العلاقات المصرية الروسية أقدم من 75 عاما

الكوادر الروسية شغلت مناصب قيادية في الدوائر الثقافية المصرية

الدكتور شريف جاد:

روسيا حليف أساسي لمصر في السلم والحرب

لا ننسى جهود موسكو في دعم مصر أيام العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر

السيسي اختار الانفتاح على التقدم الروسي في كل المجالات



السفير الروسي يتحدث

تفاهم بين الرئيسين

أهم وثيقة سياسية على الإطلاق

سر نجاح العلاقات المصرية الروسية



إنجازات مصر وروسيا الثقافية

2020 عاما ثقافيا مصريا روسيا

الحليف الاستراتيجي لمصر

100 مشروع استثماري روسي في مصر



تأثير الزيارات المتبادلة على المصريين

نظَّم الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، مساء أمس، الاثنين، احتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دار الأوبرا المصرية، احتفالا بمرور 75 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.وانطلقت الاحتفالية بحضور السفير سيرجي كيربيتشنكو، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مندوبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من أعضاء السفارة الروسية، والدكتور شريف جاد، رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، والدكتور فتحي طوغان، نائب رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأيضا بحضور المستشارة تهاني الجبالي، والسفير عزت سعد، سفير مصر السابق في روسيا.وتحدث السفير الروسي عن العلاقات المصري الروسية وتطورها خلال السنوات الخمس الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيف اختارت مصر روسيا شريكا استراتيجيا لها إلى الأبد، بحسب تعبيره.وبدأ كلمته بتوجيه عبارات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه الاحتفالية، كما وجه الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكذلك العاملين في وزارة الثقافة ورجال الأوبرا لمساهمتهم في إقامة هذه الاحتفالية، معتبرا أن هذه الرعاية من الدولة المصرية تعد دليلا قاطعا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعني الكثير بالنسبة للجانب الروسي.وقال السفير الروسي إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ حيث ظهر فيها بوضوح التفاهم بين الرئيسين تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث ينظران من منظور واحد تجاه الأحداث، ولديهما تطلعات مشتركة لبلديهما.وأضاف أن هذه الاحتفالية تزامنت مع توقيع مصر ورسيا لأهم وثيقة على الإطلاق في شراكة بين الدولتين، وهي اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، التي وقع عليها الرئيسان خلال زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، والتي تعد وثيقة سياسية هامة، لافتا إلى أن مصر اختارت روسيا شريكا استراتيجيا رئيسيا إلى الأبد.وأوضح أن هذا اللقاء المثمر المتزامن مع هذه الاحتفالية تعد ثمرة طبيعية لتطور العلاقات التاريخية بين البلدين، وليست مصادفة تزامن الحدثين، بل إن هذه الاحتفالية للذكرى المجيدة الـ75 للعلاقات الدبلوماسية، فرصة لطرح التساؤلات حول أبعاد هذه العلاقة التي تربط بشكل كامل ووثيق بين البلدين الصديقين، حيث وصلت العلاقات إلى أوجها وقمتها.وأشار إلى أن الزعيمين خلال قمتهما الأخيرة بدأ كل منهما بتهنئة الآخر على مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، كما أكدا الأهمية القصوى للمضي قدما لتعزيز التعاون الروسي المصري في جميع المجالات دون استثناء، وهذا ما تنص عليه الوثيقة الاستراتيجية الهامة التي وقعا عليه.وأكد خلال كلمته أن سر نجاح العلاقات المصرية الروسي خلال السنوات الخمس الماضية هو الاختيار التاريخي الذي قامت به القيادة السياسية المصرية، حيث اختارت روسيا شريكا استراتيجيا.وختم السفير الروسي كلمته بتمنيه استمرار العلاقات المصرية الروسية في النمو والتوطيد، وأن تزدهر دائما وإلى الأبد، وأن تؤتي بثمارها على الشعبين الصديقين.وتحدث الدكتور هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مندوبا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قائلا: "يسعدنا أن نحتفل سويا اليوم بالذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية الروسية، والتي وإن بدأت رسميا منذ 75 عاما إلا أنها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك تاريخيا".وقال عزمي: "فقد استطاعت مصر بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي أن تقيم العديد من المشروعات الكبرى، وفيما يخص العلاقات الثقافية لدينا من الإنجازات ما نعتز به، فقد تم إنشاء أكاديمية الفنون بالتعاون مع الجانب الروسي، كما كان للخبراء السوفيت دور كبير في بداية عمل الأكاديمية بكل مؤسساتها سواء الكونسرفتوار أو معهد الباليه ومعهد الفنون المسرحية ومعهد السينما، كما أن خريجي الاتحاد السوفيتي وعلى مدار عقود طويلة شغلوا أماكن هامة في الدوائر الثقافية".وأضاف، خلال إلقائه كلمة وزيرة الثقافة: «إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المصري والروسي، خاصة بعد توقيع الرئيس لاتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي، وبعد قرار الرئيسين بتخصيص عام 2020 عاما ثقافيا مصريا روسيا. ولا شك أننا نمتلك الكثير من الأفكار الهامة التي سوف تساهم في تطوير العلاقات الثقافية بين الشعبين؛ حيث إن مصر وروسيا تمتلكان جميع الإمكانيات من اجل تحقيق الكثير من الآمال والطموحات للشعبين الصديقين».وختم كلمته بقوله: «وفي الختام أوجه التهنئة للسيد السفير والسادة أعضاء السفارة الروسية بالعيد الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا وإلى مزيد من التعاون المثمر والبناء لنصنع سويا غدا أفضل».وكان من بين المتحدثين الدكتور شريف جاد، رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، الذي بدأ كلمته بقوله: "إن روسيا هي الحليف الاستراتيجي لمصر في السلم والحرب، وهذا التآزر تجلى في أعظم صوره؛ عندما أطلق الاتحاد السوفيتي "الإنذار السوفيتي الشهير" خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وكانت الذكرى الـ60 لهذا الإنذار السوفيتي، قبل عامين من اليوم".وأضاف «جاد» أن اليوم وعلى مدار عقود من التعاون، فإن العلاقات المصرية الروسية الاقتصادية وصلت إلى أوجها؛ إذ إن البلدين يتعاونان في 100 مشروع استثماري في مصر.وأوضح أن سقف طموحات المصريين يرتفع ويملؤهم الأمل والطموح مع كل زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا أو زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر، وهذا يعبر عن شعور الشعب المصري بالثقة في الجانب الروسي، وأنه حليفه والساعي لمساندة في السلم والحرب في كل الأزمنة.وأشار رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى أن سياسات الدولة المصرية على مدار الـ30 عاما الماضية قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تعتمد على سياسية «مواربة الباب»، ومع توليه الحكم؛ اختار الانفتاح الكامل على الجانب الروسي، وتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، واختار الانفتاح وتحقيق التعاون الكامل في كل المجالات.واختتم كلمته بدعوة الدولتين للاستفادة من اختيار عام 2020، الذي حدده الزعيمان، عاما ثقافيا مصريا روسيا، لفتح الباب على مصراعيه لنشر الثقافة الروسية في كل ربوع مصر، وكذا نشر الثقافة المصرية في روسيا.ثم تبادل كل من السفير سيرجي كيربيتشنكو، والدكتور هشام عزمي، الهدايا والدروع التذكارية؛ إذ منح الدكتور هشام عزمي درع وزراة الثقافة المصرية للسفير الروسي، وكذا منح السفير الروسية هدية تذكارية للدكتور هشام عزمي، فيما قدم رئيس ونائب رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية درع الجمعية لمدير المركز الثقافي الروسي تقديرا لجهوده في دعم العلاقات الروسية المصرية الثقافية.واختتم الحفل، الذي أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بعرض من فرقة الفنون الشعبية نال استحسان الحضور وثناءهم.