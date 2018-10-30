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تعليم

محافظ دمياط تحيل مديرى مدرسة الشهيد أحمد عيسى للتحقيق

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
زينب الزغبي
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة مديرى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبد الرحيم عيسى للتعليم الأساسي للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق.

حيث لاحظت المحافظ أثناء جولتها المفاجئة بقرية كفر المياسرة بحالة من الفوضى داخل المدرسة وعدم انتظام سير العملية التعليمية فضلا عن عدم تواجد فريق الإشراف بها والذى قد يؤثر على سلامة الطلاب.

وشددت المحافظ على مديرى المرحلتين على تحقيق الانضباط بالمدرسة وعدم السماح للطلاب بالشراء من الباعة الجائلين مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الاجراء القانونى اللازم حيال تلك المخالفات.
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