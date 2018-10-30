محافظ دمياط تحيل مديرى مدرسة الشهيد أحمد عيسى للتحقيق

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة مديرى المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة الشهيد محمد أحمد عبد الرحيم عيسى للتعليم الأساسي للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق.





حيث لاحظت المحافظ أثناء جولتها المفاجئة بقرية كفر المياسرة بحالة من الفوضى داخل المدرسة وعدم انتظام سير العملية التعليمية فضلا عن عدم تواجد فريق الإشراف بها والذى قد يؤثر على سلامة الطلاب.



