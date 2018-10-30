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أخبار العالم

الحكومة اليمنية تعود بكامل أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
أ ش ا
وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، مع جميع أعضاء وزارته الذين كانوا متواجدين خارج البلاد، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين، من الرياض، وذلك لبدء مرحلة جديدة من العمل المباشر للحكومة.

وأكد عبد الملك - عقب وصوله إلى العاصمة المؤقتة وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الحكومة متواجدة حاليا في عدن بكامل أعضائها، وستستقر فيها لتباشر أعمالها وتعالج الاختلالات الإدارية والاقتصادية والمالية ولتفعيل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إعادة الإعمار وتوفير وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.
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