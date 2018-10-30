البلاستيك يواجه إسكو ضمن مؤجلات دوري الدرجة الثالثة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البلاستيك، منافسه فريق إسكو ضمن مؤجلات المجموعة السادسة بدوري الدرجة الثالثة.



ويتصدر فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق، جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق إسكو المركز قبل الأخير بقيادة يحيى مصطفى برصيد 6 نقاط.



ويسعى البلاستيك للفوز للحفاظ على القمة، بينما يبحث لاعبي إسكو في تحقيق مفاجأة، والفوز بثلاث نقاط من أجل تحسين ترتيبه في جدول الترتيب.



- وجاء ترتيب المجموعة السادسة:



1- البلاستيك 23 نقطة

2- السكه 21 نقطة

3- الشرطة 21 نقطة

4- الماظة 20 نقطة

5- الاتصالات 19 نقطة

6- التامين 18 نقطة

7- بهتيم 18 نقطة

8- الغابة 14 نقطة

9- القومى 14 نقطة

10- العبور 13 نقطة

11- الاميرية 12 نقطة

12-المرج 10 نقاط

13- اسكو 6 نقاط

14- منشية ناصر بلا نقاط.