شيخ الأزهر: يجب استعادة وعي الجيل الحالي بأهمية نهر النيل

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.



وقال الإمام الأكبر، إن "النيل منذ فجر التاريخ كان يحظى بمكانة مميزة لدى المصريين وكانوا يهتمون به وبحساب منسوبه وترشيد مياهه واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفًا أن هذا الاهتمام كان محور الحضارة المصرية، وهو الذي جعل من مصر مركز إشعاع حضاري وثقافي في مختلف العصور".



وأكد أهمية استعادة الوعي لدى الجيل الحالي بأهمية النيل، وسبل ترشيد استهلاك مياهه، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الخير للمصريين، ويحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة، مبينًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ويوعي المسلم بأهميتها في حياة الإنسان بوجه عام.



من جهته قدم الوزير الشكر إلى الإمام الأكبر على الكلمة المسجلة التي وجهها فضيلته في مؤتمر وزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أكد فيها خطورة وتأثير المياه على حياة الشعوب، وتشريع الإسلام لأحكام تحميها من التضييع أو العبث أو الإسراف، مشيرًا إلى أن الكلمة نالت إعجاب السادة الوزراء بالمنظمة، وتمت ترجمتها إلى عدة لغات نظرًا للأهمية التي تحملها هذه الكلمة.