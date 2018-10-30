ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

شيخ الأزهر: يجب استعادة وعي الجيل الحالي بأهمية نهر النيل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
محمد شحته
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وقال الإمام الأكبر، إن "النيل منذ فجر التاريخ كان يحظى بمكانة مميزة لدى المصريين وكانوا يهتمون به وبحساب منسوبه وترشيد مياهه واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفًا أن هذا الاهتمام كان محور الحضارة المصرية، وهو الذي جعل من مصر مركز إشعاع حضاري وثقافي في مختلف العصور".

وأكد أهمية استعادة الوعي لدى الجيل الحالي بأهمية النيل، وسبل ترشيد استهلاك مياهه، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق الخير للمصريين، ويحافظ على نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة، مبينًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى ترشيد استهلاك المياه ويوعي المسلم بأهميتها في حياة الإنسان بوجه عام.

من جهته قدم الوزير الشكر إلى الإمام الأكبر على الكلمة المسجلة التي وجهها فضيلته في مؤتمر وزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أكد فيها خطورة وتأثير المياه على حياة الشعوب، وتشريع الإسلام لأحكام تحميها من التضييع أو العبث أو الإسراف، مشيرًا إلى أن الكلمة نالت إعجاب السادة الوزراء بالمنظمة، وتمت ترجمتها إلى عدة لغات نظرًا للأهمية التي تحملها هذه الكلمة.
loading...

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها .. تعرفى على سر جمال بشرة إيفانكا ترامب

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

تعرف على المفاجأة التى لم تصرح بها مى حلمى حتى الآن

تركيا تعلن بدء التنقيب عن النفط في البحر المتوسط بشراء سفينة جديدة

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

اكتشاف نظام نقل الكتل الحجرية من المحاجر في عصر خوفو ..صور

الأهلي يذبح عجلا قبل مران الفريق اليوم

انطلاق القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

ميمي عبدالرازق يكشف عن الجهاز المعاون له في تدريب المصري

إيهاب جلال المرشح الأقوى لخلافة حسام حسن في المصري

مطار اسطنبول الجديد .. عندما تباهى أردوغان بافتتاح مقبرة للعمال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

فيديو

السيسي: ضاعفنا الطاقة الكهربائية في مصر خلال 30 شهرا ..فيديو
السيسي يشيد بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.. فيديو
صاحب ورشة لتصنيع الفخار: تونس واليابان من أكثر الدول المنافسة لمصر.. فيديو
شاهد.. زوجان يفتتحان منزلهما للزوار لعرض مقتنيات للحرب العالمية الأولى
الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟