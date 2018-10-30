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رياضة

كلمات مؤثرة من الفيفا لـ محمود الخطيب في عيد ميلاده

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الاحتفال بعيد ميلاد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، حيث وجه له الشكر على كل ما قدمه لكرة القدم طوال مسيرته الحافلة.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لاسطورة الاهلي و علق : ""ألف شكر.. ألف شكر.."، كلمات أسطورة الملاعب المصرية والعربية والأفريقية والنادي #الأهلي محمود الخطيب يوم اعتزاله باكيًا.

في يوم ميلادك نقول لك نفس الكلمات لكل ما قدمته من متعة في تاريخ كرة القدم.

عيد ميلاد سعيد كابتن بيبو 🎂 وتمنياتنا بالمزيد من النجاح وحب الجماهير".

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي الجمعة ببرج العرب في نهائي دوري ابطال افريقيا.
كلمات مؤثرة من الفيفا لـ محمود الخطيب في عيد ميلاده
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