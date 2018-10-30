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بعد التقدم على قوات سوريا الديمقراطية.. هل يعود داعش للظهور مرة أخرى.. التحالف الدولي: المعركة أخذ ورد.. واستنفار أمني على الحدود مع العراق خشية تسلل أفراد التنظيم الإرهابي إلى بغداد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:50 م
أفراد من تنظيم داعش
أفراد من تنظيم داعش الإرهابي
رحيم يسري
  • تنظيم داعش الإرهابي يستعيد المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية
  • مخاوف من تسلل أفراد التنظيم الإرهابي من سوريا إلى العراق بمخطط أمريكي
  • التحالف الدولي: الصراع صعب والمعركة أخذ ورد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ أيام، بأن تنظيم داعش الإرهابي تمكن من طرد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من آخر معاقلها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن داعش استعاد خلال هجمات مضادة واسعة منذ الجمعة الماضي وحتى فجر الأحد، جميع المناطق التي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية في جيب "هجين" بعد سبعة أسابيع على بدئها عملية عسكرية ضده بدعم أمريكي.

وأضاف عبد الرحمن أن السر وراء اختيار تنظيم داعش الإرهابي لتوقيت الهجمات الكبيرة التي شنتها على قوات سوريا الديمقراطية، يعود إلى سوء الأحوال الجوية التي يمكنه استغلالها، لافتا إلى أن "داعشيات" شاركن في الهجمات.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بطء تقدمها على حساب تنظيم داعش في منطقة "هجين" شرق دير الزور، بسبب كثرة الألغام والخنادق، فضلا عن خبرات مقاتلي التنظيم الأجانب، وأشارت "قسد" إلى أن التنظيم الإرهابي يستغل الظروف المناخية وخاصة العواصف الرملية في هجماته والتى تتيح له التهرب من ملاحقات طيران الاستطلاع.

من جانبه، أكد الناطق باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شون رايان، أن قوات سوريا الديمقراطية ستعود إلى المواقع التي انسحبت منها أخيرًا أمام تنظيم داعش في سوريا، قائلا إن "تنظيم داعش تمكّن من استعادة بعض الأراضي، لكن قوات سوريا الديمقراطية ستعود بدعم من التحالف"، مضيفًا أن "هذه المعركة أخذ ورد، في بعض الأحيان، مثل غالبية المعارك العسكرية، ولقد قلنا منذ البداية إن هذا سيكون صراعًا صعبًا".

وأضاف أن تنظيم داعش يستخدم مقاتلين أجانب متمرسين، ليس لديهم ما يخسرونه، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية ستعود بدعم من التحالف، وستواصل دحر وتدمير التنظيم الإرهابي.

ومع تقدم التنظيم الإرهابي في سوريا، تزايدت المخاوف من دخول عناصر داعشية إلى الأراضي العراقية تزامنا مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من بعض مواقعها في محافظة دير الزور السورية، إلا أن وزارة الدفاع العراقية نفت اجتياز أي عنصر من مسلحي داعش الحدود العراقية مع سوريا، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن طيران الجيش، وجهاز مكافحة الإرهاب عززا انتشارهما في المنطقة.

وقال اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة: "قواتنا المسلحة تسيطر على الحدود مع سوريا بشكل كبير، وإن ما حصل من انسحاب بعض قوات سوريا الديمقراطية، لن ينعكس على الجيش العراقي والقوات المرابطة هناك"، مؤكدا أن وزارة الدفاع تنسق مع جميع الأطراف الدولية في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، والرباعي بقيادة روسيا، من أجل مراقبة الوضع على الحدود.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن خبير في شئون الجماعات المتطرفة قوله إن عدد عناصر داعش الموجودين داخل أراضي سوريا قرب الحدود العراقية، تقدر بنحو 3 آلاف مقاتل من التنظيم، مضيفًا أن نحو 800 عراقي بين هؤلاء المسلحين والبقية من جنسيات عربية وأجنبية، وهم يستعدون لاستغلال أي فجوة، والدخول من خلالها للأراضي العراقية.

وقال محمد الصيهود، القيادي في ائتلاف دولة القانون لموقع "ارم نيوز" الإماراتي، إن ما يجري على الحدود العراقية – السورية من سقوط بعض المناطق بيد داعش من جديد، يأتي وفق مخطط أمريكي يسعى إلى عودة الجماعات الإرهابية إلى العراق، وهذا المخطط هو الخطة البديلة لواشنطن، بعد فشل خطتها بتشكيل حكومة عراقية وفق هواها وسياستها.

من جانبه، شدد رئيس وزراء العراق الجديد عادل عبد المهدي، على أهمية استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن "ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو، وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل"، وذلك بعدما استعاد تنظيم داعش كافة المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية.
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