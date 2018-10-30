ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
افتتح اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد الكردي نائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوتي جونز رئيس الاتحاد الفيدرالي والأفريقي لسباقات السرعة ،البطولة الأفريقية الثانية لهوكي سباقات السرعة والتزحلق، والتي تقام على ملاعب الهوكي بملعب ونادي هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية العاصمة.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شارك في البطولة 11 دولة أفريقية تشمل بوركينا فاسو وبنين والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وغينيا وكينيا ونيجيريا وموزمبيق وتنزانيا ومصر وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم 3 نوفمبر.

وتعد منافسات هوكي السرعة والانزلاق والتي انتشرت في العقد الماضي في الدول العربية والأفريقية بديلا عن هوكي الجليد الرياضة الشعبية الأمريكية والأوربية ، المنتشرة في معظم الدول الباردة في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية وتحظى بشعبية جارفة.
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

إيهاب جلال المرشح الأقوى لخلافة حسام حسن في المصري

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

السيسي يوجه الشكر للشركات الألمانية العاملة في مصر

الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ديانا كرزون

ريال مدريد يكشف حجم إصابة فاران

الأهلي يذبح عجلا قبل مران الفريق اليوم

نيابة أمن الدولة توجه رسالة نارية وتحذيرا شديد اللهجة للمرتشين

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو

بشار الأسد يسقط العقوبات عن الفارين من الجيش السوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

وزير النقل يجتمع مع رئيس إيرماس لدعم السكة الحديد.. صور

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

فيديو

السيسي: ضاعفنا الطاقة الكهربائية في مصر خلال 30 شهرا ..فيديو
السيسي يشيد بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.. فيديو
صاحب ورشة لتصنيع الفخار: تونس واليابان من أكثر الدول المنافسة لمصر.. فيديو
شاهد.. زوجان يفتتحان منزلهما للزوار لعرض مقتنيات للحرب العالمية الأولى
الأرصاد: أمطار رعدية في حلايب وشلاتين.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟