افتتاح بطولة أفريقيا للهوكي سباقات السرعة والتزحلق بنادى القناة.. صور

افتتح اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد الكردي نائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوتي جونز رئيس الاتحاد الفيدرالي والأفريقي لسباقات السرعة ،البطولة الأفريقية الثانية لهوكي سباقات السرعة والتزحلق، والتي تقام على ملاعب الهوكي بملعب ونادي هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية العاصمة.





وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، شارك في البطولة 11 دولة أفريقية تشمل بوركينا فاسو وبنين والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وغينيا وكينيا ونيجيريا وموزمبيق وتنزانيا ومصر وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم 3 نوفمبر.



