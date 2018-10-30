تعرف على الحالات التي يجوز فيها خروج الزوجة من منزلها أثناء العدة

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن السيدة المتوفى زوجها لا يجوز خروجها من مكان إقامتها لمدة 4 أشهر و10 أيام، إلا في حالات الضرورة القصوى .



وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، في إجابة عن سؤال سيدة: "زوجي متوفي والمنزل الذي أسكن به آيل للسقوط، هل يجوز نقل الإقامة إلى منزل أحد الأبناء خلال مدة العدة؟"، أن علماء الفقه أجازوا ذلك في حالات معينة وأهمها أن يكون مكان إقامة الزوجة غير آمن للعيش به.



ونوه أمين الفتوى بأنه عند انتقال الزوجة من منزلها لمنزل أحد الأبناء خلال مدة العدة، لابد من أن تعتكف في منزل واحد فقط وبعد انتهاء العدة تذهب في أي مكان كما تشاء.





