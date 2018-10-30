شاهد.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أمام وزارة العدل الموريتانية

عرضت فضائية "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء، لقطات تشابك بالأيدي بين عناصر شرطة ومتظاهرين من الناشطين الحقوقيين للمطالبة بالإفراج عن ناشط حقوقى تم اعتقاله أمام وزارة العدل الموريتانية.



وظهر فى الفيديو اعتداء أفراد الشرطة على المتظاهرين نظرًا لأنها غير قانونية ولم تحصل المظاهرة على ترخيص، حيث سقط عدة مصابين فى المظاهرة.



ويتحرك نواب المعارضة من أجل تفعيل قانون لمنح الحرية للناشط الحقوقي ولكن تتقابل بالمعارضة من قبل أغلب البرلمانيين.

