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السيسي: ضاعفنا الطاقة الكهربائية في مصر خلال 30 شهرا ..فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بالتواصل والتعاون مع شركة سيمنز الألمانية تمت مضاعفة الطاقة الكهربائية في مصر خلال ما يقرب من 30 شهرًا، لافتًا إلى العمل في برنامج تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مصر.

ووجه "السيسي" في كلمته خلال القمة المصغرة للقادة الأفارقة اليوم، الثلاثاء، الشكر للحكومة الألمانية على مساندتها ودعمها لمصر.

وتعد "القمة المصغرة للقادة الأفارقة"، هي مبادرة شراكة مع أفريقيا دشنتها ألمانيا عند رئاستها مجموعة العشرين التي تمثل أكبر اقتصاديات العالم، لتوسيع التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، وإتاحة الفرصة لتحسين الظروف لجذب الاستثمار الخاص بما في ذلك في مجالات البنية الأساسية للدول الأفريقية، وذلك حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وبمقتضى المبادرة تقوم الدول الأفريقية بالاشتراك مع شركاء التنمية والمنظمات المالية الدولية ذات الخبرة بالأوضاع في أفريقيا، مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتطوير والتنسيق وتنفيذ إجراءات تناسب أوضاع كل دولة على حدى، بحيث تأتي القرارات والإجراءات من داخل كل دولة ولا تفرض عليها من الخارج.

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