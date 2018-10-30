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محافظات

رئيس ميناء دمياط يوجه برفع كفاءة طرق نقل الحاويات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
زينب الزغبي
تفقد اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مرافق الميناء وعمليات التطوير.

وأصدر تعليماته برفع كفاءة الطرق والساحات المؤدية لبوابة دخول وخروج سيارات نقل الحاويات وإعادة تخطيطها وتنظيمها، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وضمان عدم تكدسها، مشددا على أن تتم إجراءات الفحص من خلال منظومة الشباك الواحد في نقطة فحص مشتركة واحدة (هيئة الميناء - شركة دمياط لتداول الحاويات – الجمارك)، لسرعة إنهاء الإفراج عن البضائع المصدرة وإنهاء العمليات فى المواعيد المقررة.

يأتى ذلك تنفيذا لسياسات الدولة وخطة التطوير الشاملة التى تنفذها الإدارة فى الميناء بجميع مرافقه.
رئيس ميناء دمياط يوجه برفع كفاءة طرق نقل الحاويات
رئيس ميناء دمياط يوجه برفع كفاءة طرق نقل الحاويات
رئيس ميناء دمياط يوجه برفع كفاءة طرق نقل الحاويات
رئيس ميناء دمياط يوجه برفع كفاءة طرق نقل الحاويات
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