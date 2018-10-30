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أخبار العالم

قناة ألمانية: تنمية أفريقيا تتصدر أجندة قمة ميركل مع السيسي وقادة القارة السمراء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت قناة دويتشيه فيله الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل تستضيف، اليوم "الثلاثاء"، 11 من قادة أفريقيا من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل أفريقيا، مؤكدة على أهمية إقامة علاقات تجارية عادلة بين أوروبا وأفريقيا.

وأضافت القناة أن وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر طالبت، قبل انعقاد القمة، بالمزيد من التعاون والعمل في أفريقيا، منوهة بضعف توجه الشركات الألمانية نحو القارة السمراء، وأنه سيكون هناك مكسب للجانبين في حالة التعاون، فيما قال وزير التنمية الألماني جيرد مولر إن بلاده ستضخ استثمارات في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم، وأضاف أن برلين تأمل في الحد من الهجرة إلى أوروبا من خلال توفير فرص العمل للشباب الأفريقي في بلاده.

وتابعت القناة أن ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام الماضي، أطلقت ميركل مبادرة لتعزيز النمو الاقتصادي في قارة أفريقيا، حيث يعد المؤتمر أول استعراض لنجاحها، وأن ميركل تلتقي الزعماء الأفارقة بهدف تحقيق رفاهية أفريقيا وتخفيض عدد اللاجئين منها وكذلك دفع الاقتصاد الألماني للاستفادة من الاستثمار بالقارة السمراء.

ولفتت القناة إلى أن ميركل ستلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقدا محادثات ثنائية قبل أن يقيما مؤتمرا صحفيا مشتركا.
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