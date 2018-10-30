مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

ذكر موقع "والاه" الإسرائيلى اليوم الثلاثاء أن 8 إسرائيليين قتلوا حرقًا وأصيبوا اخرين بجروح في حادث على طريق البحر الميت.



وأفادت مصادر في الإسعاف الإسرائيلي، أن حادث تصادم وجها لوجه وقع بين سيارتين على شارع رقم 90 من منطقة البحر الميت باتجاه عين جدي، وأدى ذلك إلى اشتعال النيران بإحدى السيارتين والتي تقل ثمانية إسرائيليين بينهم ستة أطفال، أعلن الأطباء وفاتهم جميعا.



وأصيب في السيارة الأخرى سيدة 40 عاما بجروح متوسطة، وفتاة 15 عاما أصيبت أيضا بجروح متوسطة في الرأس وتم نقلهن إلى المستشفى للعلاج.



وفي أعقاب الحادث، أغلقت شرطة السير الإسرائيلية شارع 90 في كلا الاتجاهين وذكرت مصادر إسرائيلية أن القتلى هم أفراد عائلة واحد الأبوان وأبناؤهم الستة كانوا في نزهة بالبحر الميت.