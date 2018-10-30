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رياضة

جلال إبراهيم يستقبل بعثة يد الزمالك بعد الفوز باللقب الأفريقي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:29 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم، عن سعادته الكبيرة بالفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الذي وصل إلى القاهرة ظهر اليوم قادمًا من كوت ديفوار بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال لكرة اليد عقب تغلبه فى المباراة النهائية على الأهلى 27 - 25.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم، علي استقبال بعثة كوماندوز اليد وبصحبته اللواء علاء مقلد، عضو مجلس الإدارة، ونبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك.

كما حرصت بعض جماهير الزمالك على استقبال أبطال إفريقيا فى المطار اليوم، ورددوا الهتافات للاعبين والجهاز الفنى بعد الأداء الرائع والتتويج التاريخي بلقب البطولة الإفريقية في أدغال إفريقيا.

وأكد أحمد جلال إبراهيم، اندهاشه من تجاهل الإعلام لاستقبال بعثة اليد فور وصولهم. 

يذكر أن فريق يد الزمالك كان قد توج بالبطولة الإفريقية بعد فوزه فى كل مباريات البطولة من الدور الأول وحتى المباراة النهائية في إنجاز يحسب لملوك الصالات في القارة الإفريقية.
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