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أخبار البلد

وزيرة الصحة تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع فرنسا لإنتاج الأدوية الحيوية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى مصر، ستيفان روماتيه، والوفد المرافق له من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة استهلت الاجتماع بتوجيه الشكر للسفير الفرنسي على التعاون المثمر بين البلدين سواء ما تم خلال الفترة الماضية أو ما سيتم مستقبلا، لافتا إلى أن اللقاء تناول استعراض المحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين الدولتين، وذلك فى تطوير منظومة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن تقديم سبل الدعم الفني والتقني الفرنسي من أجل تطوير منظومة الطوارئ في مصر.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تطرق أيضا إلى تعزيز التعاون المشترك ودراسة إبرام بروتوكولات تعاون بين البلدين، فى إنتاج الأدوية الحيوية ومشتقات الدم والبلازما وتطوير العلاج الكيماوي في مصر.

من ناحيته، أشار السفير الفرنسي لدى مصر إلى أن فرنسا هي شريك أساسي في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، لافتا الى أن فرنسا على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا المجال لمصر، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تبادل الزيارات بين البلدين لنقل الخبرات في هذا الصدد.
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