وزير التخطيط من بيروت : الاستثمار في رأس المال البشري أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030.. و61% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 سنة

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من بيروت:

نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب “14.9%” والمحليات “5%” والوزارة “24.2%” ونائب الوزير “6.7%” والمدير العام “24.6%”

المركزي للإحصاء يجري التعداد الاقتصادي الخامس إلكترونيًا للتعرف بشكل متكامل على الوضع الاقتصادي في مصر

41 معاون وزير من الشباب في 13 وزارة منهم 17 فتاة

21 % من السكان ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة

الوزيرة تمثل مصر في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية.. 5 سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" ببيروت

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، كممثلة لمصر في "الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013"، المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت.ويهدف المؤتمر لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلًا عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013، والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.من جانبها، قامت الدكتورة هالة السعيد بإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر واستعراض أهم الإنجازات فيما يتعلق بأهم الجهود التي قامت بها مصر لتنفيذ إعلان القاهرة 2013 في إطار رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية الدولية 2030 وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، وهو ما يؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التي تبناها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي شَرُفَت مصر باستضافته في عام 1994، بالنظر للترابط الواضح بين هذه الاستراتيجيات المختلفة.وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن "الاستثمار في رأس المال البشري" يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان في مصر، والذي يظهر "طفرة سكانية شبابية" تتمثل في ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة.وقالت "السعيد" إن نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت في مصر “2017” كشفت أن 21% من السكان “20 مليون نسمة” ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالي 63% في عام 2006.وتشير هذه النتائج أيضًا إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56% مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة “1996-2006”، نتيجة لارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية.وحول جهود مصر في تنفيذ مرتكزات إعلان القاهرة، أوضحت "السعيد" أنه فيما يتعلق بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015-2020، مؤكدة ارتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة في مجلس النواب “14.9%”، المحليات “5%”، الوزارة “24.2%- 8 وزيرات”، نائب الوزير “6.7%”، المدير العام “24.6%”، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة في منصب المحافظ في عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصري.وأشارت إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ "برنامج قروض مستورة" الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وقد وصل عدد المشروعات التي تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه.وأكدت "السعيد" الاهتمام بالشباب ويبدو هذا الاهتمام واضحًا في تخصيص عام 2016 للشباب وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب الذي تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية له بعد عدة أيام، مشيرة إلي تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعدًا للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21-35 سنة، فضلا عن تخصيص رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة.وتابعت: "بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء في 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة، وهو ما تم في 13 وزارة بإجمالي 41 معاونا منهم 17 فتاة، وتطورت التجربة لتشمل 4 مساعدين و4 معاونين، كذلك تعيين 6 شباب نواب للمحافظين من شباب البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة من بينهم ثلاث فتيات في أغسطس 2018، وإطلاق الرئيس في يناير 2016 مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من الجنسين لتمويل 350 ألف عميل وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وتدشين المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يجري تنفيذه في 26 محافظة لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، وأخيرا صدور القرار الرئاسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في أغسطس 2017".وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تتبني سياسات تهدف للقضاء على أي نوع من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بموافقة الحكومة على إعادة تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، والتصديق على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة “القانون 10 لعام 2018”، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بدعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، وقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد أدلة استرشادية للأنشطة اللاصفية لأطفال الدمج بمراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية، فضلا عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدة لتشغيل الشباب المعاقين والقادرين على العمل، وإتاحة دعم نقدي لإجمالي 1.1 مليون من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى دمج 190 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 7 جامعات.وقالت الوزيرة إنه في إطار التزام مصر بالديمقراطية والعدالة والشفافية والنزاهة، تعمل الدولة على إنشاء وتوفير قواعد بيانات ديناميكية محدثة ومصنفة بحسب المتغيرات المتعددة بما يخدم متابعة تحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واستراتيجية التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة “2030”.ولفتت إلى النجاحات التي حققتها مصر مثل توفير قاعدة بيانات سكانية ديناميكية حديثة ومصنفة بحسب النوع والعمر والمكان والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017، وهو ما أتاح الفرصة للحصول على بيانات تتسم بالجودة بعد شهرين فقط من انتهاء العمل الميداني، كذلك يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء التعداد الاقتصادي الخامس 2017-2018 إلكترونيًا، وهو ما سوف يتيح الفرصة للتعرف بشكل متكامل على الوضع الاقتصادي في مصر، فضلا عن ميكنة نظام الإحصاءات الحيوية “المواليد والوفيات” وربط قاعدة البيانات الخاصة بها بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعمل على تحديث البيانات بشكل مستمر.وأوضحت "السعيد" في كلمتها التحديات التي تواجهها مصر في تنفيذ إعلان القاهرة 2013، والتي تتمثل في ارتفاع مستويات النمو السكاني وهو ما يتطلب تنشيط استراتيجيات السكان والتنمية، حيث تحولت حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1995- 2005، إلى اتجاه صعودي انعكس على زيادة أعداد المواليد ليكسر حاجز الـ2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الـ2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون، مما يزيد من التحديات التي تواجهها مصر، وأنه من المتوقع أن تنعكس مستويات النمو السكاني إذا ما استمرت على مستوياتها الحالية إلى تراجع العائد من جهود التنمية، كما سيصبح الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه أو الطاقة وهي تحديات يجب ألا تكون بمعزل عن السياسة السكانية.وقالت وزيرة التخطيط إن الدولة تسعى بالفعل لوضع حلول لمواجهة تلك التحديات، تعتمد على مسارين متوازيين هما الاستفادة من القوة البشرية القائمة والتي ستتزايد حتمًا، وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد، مشيرة إلى العمل على رفع نسب مساهمة النساء والفتيات في قوة العمل، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق وتفعيل الاستراتيجيات المختلفة، خاصة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشرى، العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية للشباب وتفعيلها بما يضمن توسيع نطاق إدماج الشباب في مجالات العمل المختلفة.وذكر تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان التطبيق الكامل للاستراتيجيات المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالسكان والتنمية، مع توفير الموارد المالية والبشرية ودعم القدرات والمهارات المتوفرة في النظام الإحصائي الوطني، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير البيانات اللازمة لبناء المؤشرات وتوفير الأدلة المطلوبة لقياس التقدم المحرز في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات التفصيلية المطلوبة.جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "ESCWA" تقوم بتنظيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويهدف المؤتمر إلى متابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، وتعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.