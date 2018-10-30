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تعليم

عقل يتابع تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمطورة بتعليم جنوب سيناء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
أيمن محمد
تابع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء سير العملية التعليمية بمدرستي محمد نجيب الابتدائية وخالد بن الوليد الإعدادية المشتركة بقرية الجبيل التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وقام عقل خلال الجولة بمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة بالصفوف الأولى بالمدرسة الابتدائية، مؤكدا أن الوزارة أطلقت جميع المناهج إلكترونيا عبر بنك المعرفة المصري ليستفيد منها جميع الطلاب مجانا.

كما تابع طرق تفاعل الطلاب مع المعلم ومدى استفادته من المنظومة الجديدة،  ثم قام باختبار بعض التلاميذ إملائيا وسألهم في أجزاء من الدرس الذي قام بشرحه المعلم وتحدث مع الطلاب عن أهمية طلب العلم والاستفادة من بنك المعرفة للتزود من المادة العلمية بها والمعتمدة من كبار المتخصصين والتربويين، كما أكد حرصه الدائم أن يكون المعلم مرشدا وموجها وميسرا للطالب داخل العملية التعليمية .

وأوضح أهمية ممارسة الأنشطة ودورها الهام في بناء الشخصية لينشأ الطالب على هدف يسعى لتحقيقه ويتعلم من أجله .

وخلال تفقده لفصول الصف الثالث الإعدادي تحدث مع الطلاب عن تطبيق المنظومة الجديدة بالصف الأولى الثانوي وطرق التقويم الجديدة بها وكيفية الاعتماد على بنك المعرفة في تحصيل المعلومات ثم شاهد عرضا من طالبات الفصل لأحد دروس القراءة والمناقشات التي تفاعلوا بها مع زملائهم وأثنى على تميز العرض واستجابة الطلاب فيها .

وتحدث وكيل الوزارة مع عدد من معلمي المدرسة بضرورة تطوير أنفسهم لمسايرة العصر الحديث والاستفادة من بنك المعرفة وتجهيز المادة العلمية (خاصة الفيديوهات للحصص التفاعلية للمواد المختلفة ) على فلاشة وتسجيلها على أجهزة الحاسب الآلي بالمدرسة لتكون متوفرة للمعلم والطلاب عندما يحتاجون إليها.

وطالب وكيل الوزارة مديري هذه المدارس بضرورة تثبيت الجدول المدرسي والالتزام والانضباط داخل المدرسة، وأن يكون مسؤولية متابعة الفصول والفناء ودورات المياه للإشراف اليومي مع التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة .
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