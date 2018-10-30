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أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلى يتفقد حدود قطاع غزة .. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
سمر صالح
أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، جادي أيزنكوت صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لحدود قطاع غزة.

ووفقًا للقناة 14 العبرية، رافق أيزنكوت في زيارته للحدود كلًا من قائد القيادة الجنوبية، ورئيس قسم العمليات، وقائد فرقة غزة ومسؤولين كبار آخرين في جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك.

وقال "أور هيلر" مراسل "القناة 14" إن "أيزنكوت"، أجرى تقييمًا أمنيًا للوضع في القطاع، في ظل تزايد حدة التوتر على الحدود، بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية.
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