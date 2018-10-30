شباب العالم يتحدثون لـ صدى البلد عن المنتدى المصري: فرصة لإيصال صوتنا للقيادات.. خبرة تصقل مهاراتنا وتؤهلنا للقيادة مستقبلا

مشاركون في منتدى شباب العالم لـ«صدى البلد»:

فتاة فلسطينية:

المنتدى فرصة ذهبية لإيصال صوتنا إلى القيادات على مستوى العالم

تجربة فريدة للاحتكاك بالثقافات الأخرى

شاب من تايوان:

تنظيم مصر للملتقى مدعاة للفخر

ويعمل على صقل خبراتنا ومهاراتنا مستقبلا

مشاركة فلسطينية

ممثلة عن فلسطين

مشاركة تايوانية



التنظيم المصري مدعاة للفخر

تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم 2018، يوم 3 نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة ما يقارب 5000 شاب من جميع دول العالم.وتواصل «صدى البلد» مع بعض الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم للاطلاع على تجربته الفريدة، بمشاركتهم في هذا الحدث المميز، حيث تحدثوا بفخر عن مشاركتهم في المنتدى العالمي، مؤكدين أنه إضافة كبيرة لصقل مهاراتهم وشخصياتهم.في البداية، قالت نورهان المسارعي، 25 عاما، إحدى الشباب المشاركات في منتدى شباب العالم، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 3 - 6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنتدى فرصة لإيصال صوت الشباب للقيادات في كل بلدان العالم.وأضافت «المسارعي» أن منتدى شباب العالم تجربة رائعة، ومفيد للشباب وبناء شخصياتهم القيادية، كما أنه فرصة للاطلاع على ثقافات دول أخرى، وتبادل الأفكار والرؤى، كما أنه فرصة قوية لإيصال صوت الشباب، نظرا للاهتمام العالمي بالمنتدى.وأوضحت الفتاة الفلسطينية، التي تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنها شاركت في المنتدى الأول ضمن الحضور، ولكنها أرادت أن تكون مشاركتها في المنتدى الثاني أكثر فعالية، فقدمت طلبا لتشارك كمتحدثة، وبالفعل تم قبولها طلبها، الذي قدمته عبر الإنترنت، وستشارك في نموذج «محاكاة القمة العربية الأفريقية» كممثلة لدولة فلسطين.وأضافت "المسارعي"، التي تعمل في المجال الإعلامي، أن اختيارها للمشاركة كمتحدث في نمذوج المحاكاة جاء بعد تقديمها ورقة بحثية عن أهمية دعم التعاون العربي الأفريقي للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.فيما قال جان تامر، 28 عاما، أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 3 و6 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنتدى فرصة ممتازة لصقل خبرات الشباب وتزويدهم بخبرات جديدة على كل المستويات، خصوصا العملية.وأضاف «تامر» أنه شارك في منتدى شباب العالم الأول العام الماضي، وكانت مشاركته سببا في صقل خبراته واطلاعه على ثقافات جديدة، كانت نقطة انطلاقه لتأسيس مشروعه الخاص، إذ أنه أنشأ مصنعا متخصصا في صناعة أحد منتجات الكمبيوتر، التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهذا المصنع يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الوسط كاملا.وأوضح أن مشاركته في المنتدى الأول كانت من خلال دعوة وجهتها له وزارة الهجرة، حيث تم اختياره ضمن 150 - 200 شاب أجنبي لحضور المنتدى، أما هذه المرة فقد قدم على الحضور إلى المنتدى عبر الإنترنت من خلال الموقع الخاص بالمنتدى.وأكد تامر الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من 3 جامعات دولية هي جامعة بكين في الصين وجامعة بابسون في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة دريك في بلجيكا، أن فكرة المنتدى فكرة رائعة، خصوصا أنه فرصة كبيرة لصقل مواهب وخبرات الشباب على مستوى العالم، من خلال الاحتكاك بثقافات وحضارات الآخرين.ولفت إلى أن كون تنظيم المنتدى مصريا 100% مدعاة للفخر، إذ إنه تنظيم ممتاز ووفق أجندة المنتدى فإنه سيكون ممتازا، وأن المسئولين عن التنظيم أخذوا بأفكار الشباب العام الماضي، ومنها تنفيذ فكرة الدوائر المستديرة وورش العمل، كي تعم الفائدة على الجميع ولا تقتصر على الاستماع للضيوف على المنصة فقط.وعبر عن لهفته لحضور المنتدى للاطلاع على ثقافة الدول الأخرى والحضارات الأخرى، والاحتكاك بخبرات جديدة، سيفيد منها في مجال عمله في إدارة الأعمال.