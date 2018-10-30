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نائب رئيس جامعة عين شمس: لن أسمح بتعكير صفو انتخابات اتحاد الطلاب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:57 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن من أهم الفترات التي يمر بها النشاط الطلابي، هي فترة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجميع لإنجاح العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الحميد، في كلمته خلال الندوة التثقيفية التي تم عقدها بمسرح الجامعة، لتوعية مندوبي الكليات بالقواعد المنظمة لانتخابات اتحاد الطلاب، أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها تعكير صفو سير انتخابات اتحاد الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق نصوص اللائحة الطلابية.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، أنه لا يهم من يكون المسئول عن إجراء الانتخابات، فلا فارق بين المسئول وأي عضو من أعضاء لجنة انتخابات اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن ما يهم هو إجراء الانتخابات في أفضل صورة ممكنة.
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