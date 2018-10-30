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رياضة

النصر السعودي يعيد العبيد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وضع الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب فريق النصر السعودي، عبد الرحمن العبيد لاعب الفريق خيارًا بديلًا للمصاب حمد آل منصور في مباراة الأهلي السبت المقبل.

ويجري آل منصور فحوصات دقيقة للتأكد من عدم حاجته إلى التدخل الجراحي لعلاج إصابة الصفاق التي يعاني منها.

في حين أعلن حسن الراهب مهاجم الفريق أمس عبر حسابه في "تويتر"، انتهاء علاقته بالنصر وانضمامه للشباب.
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