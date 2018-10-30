ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ورشة عمل للجنة محو الأمية بالمنطقة الروتارية 2451 على طرق CLE

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:02 م
ورشة عمل للجنة محو
ورشة عمل للجنة محو الأمية بالمنطقة الروتارية
عبد الرحمن سرحان
استضافت لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية، برئاسة الدكتورة إيمان الغمراوي، الدكتورة ساوالاك راتانافيش أحد مؤسسى برنامج المواجهة المكثفة لتعلم اللغة CLE منذ عام 1985 والمتخصصة في تدريب المدربين على إتقان تدريب الأطفال لكيفية التعلم.

نظم اللقاء نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة برئاسة إسلام الغزولي ونادي روتاري العروبة برئاسة رضى قدسي والجمعية الروتارية لمحو الأمية برئاسة الدكتور أحمس غبريال، تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية 2451 المهندس عبد الحميد العوا.

وحضر الفعالية محافظ المنطقة الروتارية الأسبق زكريا الشافعي، الذي أكد خلال كلمته أهمية التدريب ودور المجتمع المدني في العمل ضمن إطار خطة الدولة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تصل نتائج البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها على الأرض إلى الدرجة المرجوة منها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان الغمراوي، ضرورة تحقيق المعادلة المتوازية للبرامج التدريبية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والدولة حتى تتكامل الخطة التعليمية وتحقق المنشود منها وعرضت ما قامت به اللجنة من أنشطة خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدكتورة ساوالاك راتانافيش، إلى أن إصلاح التعليم الأساسي للأطفال يجب أن يكون عبر استراتيجية ممنهجة ممزوجة بطرق التعليم الحديثة بعيدا عن الحفظ والروتين، موضحة أن الأنشطة التدريبية والمحاكاة يساعدا على تحسين مهارات الطفل سريعا.

وأضافت، خلال كلمتها أن طريق التعليم يمكن أن تكون عبر التفاعل والأنشطة والخبرة المتكررة للأطفال التي تزيد من تركيز الأطفال وتنمي مهاراتهم في العلوم الأخرى، مشيرة إلى أن التواصل بين الطالب والمدرس خلال الأنشطة بعيدا عن الكتاب المدرسي يُسرع عملية التعلم وتجعله يسترجع المعلومة بسهولة.

وأكدت راتانافيش، إلى أن الأنشطة التفاعلية بلغة ثانية عن لغة الطفل إذا استمر ٥ ساعات أسبوعيا خلال ثلاثة أشهر يمارس أنشطة بتلك اللغة حينها يستطيع التحدث بها كالمواطن الأصلي، ولفتت إلى أن مشاركة الطفل في الحياة العامة والتطوع الخيري يجعله أكثر مرونة في التعلم.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي وجه أعضاء لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ الشكر لرئيس نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة إسلام الغزولي على المجهودات الضخمة التي قام بها لإخراج البرنامج التدريبي على أفضل صورة.
loading...

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك يطالب جروس بمنح 5 لاعبين فرصة المشاركة بالمباريات

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

ميجان ماركل تحرر عقد حمل مع زوجها الأول لضمان رفاهيتها بعد الإنجاب.. صور

الشرطة الإسرائيلية تستخدم سلاحا جديدا ضد الفلسطينيين

شوبير يتفوق على رئيس كوم حمادة في انتخابات الجبلاية التكميلية.. مؤشرات

تركيا تعلن بدء التنقيب عن النفط في البحر المتوسط بشراء سفينة جديدة

إصابة مهندس وعامل مصريين بحروق خلال عملهما بالكويت

سر انزعاج عائلة محمود ياسين

ليلى علوي تكشف نتيجة فحصها لمرض سرطان الثدي

شاهد.. فيديو جديد يرصد لحظة سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي

إسرائيل تعين أول امرأة سفيرة لها في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

فيديو

السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد
السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟