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حوادث

الحكم على 3 متهمين بتزوير أموال نقدية 27 ديسمبر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، حجز محاكمة 3 متهمين لارتكابهم جريمة تزوير أوراق نقدية متداولة داخل البلاد لجلسة ٢٧ ديسمبر للحكم.

وأسندت النيابة للمتهم الأول أحمد غالي حيازة عملتين ورقيتين متداولتين داخل البلاد من فئتين المائتي جنيه والخمسين جنيها مصريا بقصد الترويج، و7 أوراق من الفئة الأولى و42 من الفئة الثانية مصطنعة علي غرار الاوراق النقدية الصحيحة، كما روج 7 أوراق نقدية ومن فئة المائتي جنيه و 36 ورقة من فئة الخمسين جنيها، ضمن العملة المقلدة المضبوطة.

كما أسند للمتهم الثاني علاء الدين جلال بأنه حاز بقصد الترويج عملة ورقية مضبوطة والمقلدة موضوع الاتهام الأول كما روج فئة نقدية من فئة المائتي جنيه، ضمن العملة المقلدة بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهم الثالث مع علمه بتزويرها.

كما أسند للمتهم الثالث خلف صادق، بأنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام الثاني مع علمه بأمر تقليدها كما شرع في ترويج عملة ورقية نقدية من فئة المائتي جنيه، كما شرع فى ترويج ورقة نقدية من فئة المائتي جنيه من ضمن العملة المقلدة وقدمها للرائد محمد مصطفي عثمان لاستبدالها بما يعادلها الفئات النقدية مع علمه بأمر تقليدها.
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