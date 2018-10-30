سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل

تفقد نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عددا من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة صدفا للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التي تجوب مراكز وقرى المحافظة بناءًا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي شدد على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة ومتابعة سير العمل وتقييم أداء الجهاز الإدارى بالوحدات المحلية.



رافقه خلال الجولة العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة صدفا وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي بالمركز.



وقال الطيبي إنه تم المرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا ، الوحدة المحلية لقرية أولاد الياس ومتابعة دفاتر الحضور والإنصراف للعاملين بهما وخطوط سير الإدارة الهندسية بالمركز والتأكد من أداء العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة التراخيص مؤكدًا على مسئولي المركز رفع مستوى النظافة ورفع المخلفات والقمامة من أماكن التراكمات والتجمعات وإزالة التعديات على حرم الطريق خاصة بالشوارع الرئيسية والميادين بتكثيف الحملات الدورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أكد على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاسبة المتعدين والمخالفين للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأضاف سكرتير مساعد المحافظة أنه تم المرور ومعاينة الأماكن التي تم تحديدها لتجميع المخلفات الزراعية "البوص" بمركز صدفا والتأكيد على المزارعين بنقل المخلفات إليها وتوعيتهم بأخطار وأضرار الحرق المكشوف لها لافتًا إلى تنظيم حملات مفاجئة بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة البيئة والزراعة وجهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديمهم للمسائلة القانونية وتحرير محاضر فورية وتوقيع العقوبات وفرض الغرامات منوهًا عن وصول 21 مفرمة للمخلفات الزراعية لتوزيعها على المراكز والأحياء من بينها مركز صدفا لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وإعلاف عضوية "سيلاج".