ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:05 م
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عددا من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة صدفا للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ؛ وذلك ضمن جولاته الميدانية التي تجوب مراكز وقرى المحافظة بناءًا على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي شدد على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة ومتابعة سير العمل وتقييم أداء الجهاز الإدارى بالوحدات المحلية.

رافقه خلال الجولة العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة صدفا وعدد من مسئولي الجهاز التنفيذي بالمركز.

وقال الطيبي إنه تم المرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا ، الوحدة المحلية لقرية أولاد الياس ومتابعة دفاتر الحضور والإنصراف للعاملين بهما وخطوط سير الإدارة الهندسية بالمركز والتأكد من أداء العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومراجعة التراخيص مؤكدًا على مسئولي المركز رفع مستوى النظافة ورفع المخلفات والقمامة من أماكن التراكمات والتجمعات وإزالة التعديات على حرم الطريق خاصة بالشوارع الرئيسية والميادين بتكثيف الحملات الدورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحًا أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أكد على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاسبة المتعدين والمخالفين للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف سكرتير مساعد المحافظة أنه تم المرور ومعاينة الأماكن التي تم تحديدها لتجميع المخلفات الزراعية "البوص" بمركز صدفا والتأكيد على المزارعين بنقل المخلفات إليها وتوعيتهم بأخطار وأضرار الحرق المكشوف لها لافتًا إلى تنظيم حملات مفاجئة بالتنسيق بين الوحدة المحلية وإدارة البيئة والزراعة وجهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديمهم للمسائلة القانونية وتحرير محاضر فورية وتوقيع العقوبات وفرض الغرامات منوهًا عن وصول 21 مفرمة للمخلفات الزراعية لتوزيعها على المراكز والأحياء من بينها مركز صدفا لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وإعلاف عضوية "سيلاج".
سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل
سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل
سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل
سكرتير أسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز صدفا للاطمئنان على سير العمل
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الـ15

الطعام ليس المتهم الوحيد للسمنة.. أسباب صادمة وغير متوقعة

نيللى كريم تكشف حقيقة زواجها من أحد أصدقائها..فيديو

وزير الداخلية يناقش الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة بكشف الهيئة ..صور

في عيد ميلاد ديانا كرزون.. تعرف على أسرار خسارة وزنها

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

حريق في مدينة نصر.. وذعر يجتاح سكان عمارات الشرطة

ريم البارودي تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة جديدة.. صور

أنغام تتخطى أحزانها بحفلين

أحمد مجدي يكشف سبب الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

بريانكا شوبرا تقيم ليلة حنة على الطريقة الهندية قبل زواجها ..صور

وزراء أوغندا يتركون رئيسهم يواجه أفعى خلال إلقائه خطابا للشعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

فيديو

السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد
السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟