رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة العليا لبرامج الساعات المعتمدة

عقدت اليوم اللجنة العليا للبرامج الجديدة بجامعة المنوفية جلستها الثانية للعام الجامعى 2018/2019 برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحضور أعضاء اللجنة، الدكتور عربى كشك عميد الحاسبات والمعلومات والدكتور علوى الخولى عميد الهندسة والدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الهندسة الإلكترونية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة ومها الشريف مدير عام شئون التعليم.



بدأت الجلسة بإحاطة اللجنة بشأن متابعة قرارات الجلسة السابقة واجتماع اللجنة التنسيقية للبرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات لبرنامجى الحوسبة والمعلوماتية الحيوية وهندسة البرمجيات، واجتماع اللجنة التنسيقية للبرامج بالهندسة الالكترونية ( هندسة الاتصالات والشبكات، الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة التحكم الصناعى) بنظام الساعات المعتمدة وما أسفرت عنه الاجتماعات.



واختتمت الجلسة بمناقشة بعض مقترحات الكليات ومراجعة اللائحة التنفيذية، وأكد الدكتور عادل مبارك على الإستعانة بأعضاء الهيئة المعاونة من الكليات الأخرى والتواصل بين جميع الكليات لتحقيق الاستفادة القصوى فى كافة البرامج.