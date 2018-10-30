إزالة 25 تعد وتسعير 6 طلبات تقنين بمساحة 64 ألف فدان فى ديروط

نفذت وحدات التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط اليوم 25 حالة إزالة بمدينة ديروط والوحدة المحلية لقرية الكودية.



وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إن تم التنسيق مع مركز شرطة ديروط والاستعانة بمعدات الوحدة المحلية ومعدات التدخل السريع وتم تنفيذ 25 حالة إزالة تضمنت ( 3 حالات أملاك دولة و 2 أملاك ري و 20 تعد علي أراضي زراعية ) كما أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغالات و 17 محضر نظافة و9 محاضر بيئة و5 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.



وأشار رئيس المركز إلى أنه تطبيقًا للقانون144 لسنة 2017 والخاص بتقنين تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وتشكيل لجنة استرداد حق الشعب تم البدء فى اتخاذ إجراءات المعاينة والتسعير لعدد 6 حالات تعديات كبري بإجمالى مساحة 64 ألف فدان كان قد تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها وجار إنهاء كافة الإجراءات القانونية.