ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 25 تعد وتسعير 6 طلبات تقنين بمساحة 64 ألف فدان فى ديروط

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
إيهاب عمر
نفذت وحدات التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط اليوم 25 حالة إزالة بمدينة ديروط والوحدة المحلية لقرية الكودية.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إن تم التنسيق مع مركز شرطة ديروط والاستعانة بمعدات الوحدة المحلية ومعدات التدخل السريع وتم تنفيذ 25 حالة إزالة تضمنت ( 3 حالات أملاك دولة و 2 أملاك ري و 20 تعد علي أراضي زراعية ) كما أسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغالات و 17 محضر نظافة و9 محاضر بيئة و5 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تطبيقًا للقانون144 لسنة 2017 والخاص بتقنين تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وتشكيل لجنة استرداد حق الشعب تم البدء فى اتخاذ إجراءات المعاينة والتسعير لعدد 6 حالات تعديات كبري بإجمالى مساحة 64 ألف فدان كان قد تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها وجار إنهاء كافة الإجراءات القانونية.
loading...

ترشيحاتنا

مشادة بين أبوريدة ورئيس طنطا بالجمعية العمومية للجبلاية

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الـ15

الطعام ليس المتهم الوحيد للسمنة.. أسباب صادمة وغير متوقعة

أبو ريدة: هذه الجمعية العمومية الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

إصابة مهندس وعامل مصريين بحروق خلال عملهما بالكويت

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

أحمد الأحمر يسخر من جماهير الزمالك عقب تتويج يد الزمالك باللقب الأفريقي

مجلس الزمالك يطالب جروس بمنح 5 لاعبين فرصة المشاركة بالمباريات

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز في مجال التصنيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

فيديو

السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد
السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟