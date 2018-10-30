جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لانتخابات الطلاب

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات الجامعة، بالبدء فى تنفيذ إجراءات انتخابات اتحادات الطلاب اعتبارًا من الخميس 1 نوفمبر بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، على أن يتم إرسال تقرير يومي عن أعمال الانتخابات الطلابية لرئيس الجامعة خلال فترة إجرائها.



وأوضحت جامعة القاهرة فى بيان لها أن الدكتور محمد عثمان الخشت قد أكد حرصه على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، موضحًا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب وتفتح مجال التنافس الحر والحضاري بينهم في إطار ديمقراطي يقترن باحترام النظام وقواعد التنافس السليمة، داعيًا كل الطلاب إلي المشاركة في العملية الانتخابية.



وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة ووعي حقيقي.



ودعا الخشت، الطلاب إلى إخضاع عملية الاختيار لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، لتكون لديها القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية، وهو المعيار الرئيسي فى الانتخابات، وشدد الخشت على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.



وتبدأ عملية انتخابات إتحادات الطلاب بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات، وتُعلن يوم الأحد 4 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين.



ويتم تلقى الطعون يوم الاثنين 5 نوفمبر وتُفحص فى اليوم التالى.. وتُعلن يوم الأربعاء 7 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة.



وتبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 11 نوفمبر، والإعادة فى اليوم التالى بالكليات.. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 15 نوفمبر.



وقد تم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية، برئاسة الدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية الدكتور محمد فتحي عبد العليم مستشار الأنشطة الطلابية، وحسن سعدة مدير عام رعاية الشباب بجامعة القاهرة، إلي جانب عضو قانوني، وطالبين من طلاب الأنشطة المتميزين.