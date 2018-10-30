برلماني: الزيادة السكانية للعام الواحد في مصر تعادل تعداد دول بأكملها

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية فى مصر فى السنة الواحدة يمثل عدد سكان دول بالكامل، ولذلك لا يوجد رفاهية فى الوقت فى التعامل مع هذه القضية التى تلتهم النمو الاقتصادى بالكامل، ولابد من تضافر كل الجهود للتعامل مع هذا الملف.



وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المجلس القومى للسكان بشكله الحالي لا يستطيع أن يواجه المشكلة منفردا، ولكن هل المجلس لديه القدرة على أن يؤدى الدور المنوط به على أرض الواقع كما هو مطلوب منه، لافتا إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس وذلك بعد تأكدها أنه لا يقوم بالدور المنوط به ولا جدوى من عمله على أرض الواقع.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان.



ويهدف مشروع قانون لإعادة إنشاء المجلس القومي للأسرة والسكان لوضع استراتيجية قومية للسكان ولتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة ٢١٤ من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية، كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس والتي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.