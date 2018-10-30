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مرأة

شاهد..ميجان ماركل تختار حذاءً مريحًا للحمل..تعرفي على ثمنه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
رنا عصمت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مجموعة صور للأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، ومن المعروف عن دوقة ساسكس ميجان ماركل أنها مثال للأناقة والتميز في إطلالاتها البسيطة، وهي من عشاق الأحذية والحقائب، وتقتني مجموعةً كبيرة منها من مختلف الماركات.

وكانت انتعلت ميجان أحذية الستيليتو، وكانت المفضلة لديها في جميع المناسبات، لا سيما تلك التي من تصميم "أكوازورا"، إلا أن ماركل خلعت الحذاء ذا الكعب العالي واختارت حذاءً مريحًا من Castañer وصفه كثيرون بالمثالي للحمل.

ميغان انتعلت الحذاء مرتين: الأولى في أستراليا والثانية في فيجي، و يعتبر الحذاء مريح جدًا، وهو باللون الأسود، مصنوع من القش والقماش بتصميم أنيق، ويبلغ ثمنه فقط 90 يورو.
شاهد..ميجان ماركل تختار حذاءً مريحًا للحمل..تعرفي على ثمنه
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