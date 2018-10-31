برلمانية: مخاطبة المرأة عبر مبادرة واعظة وراهبة يعالج كثيرا من القضايا

أكدت النائبة اليزابيث عبد المسيح عضو مجلس النواب، أن مبادرة وزارة الأوقاف "واعظة وراهبة معا في خدمة الوطن" تدعم الوحدة الوطنية بين المصريين وتبعث رسالة للجميع أن مصر خالية من التطرف الديني مشيرة إلى أن الأقباط والمسلمين في مصر تجمعهم علاقة حب وسلام مبنية على احترام كل منهم لديانة الآخر .





وأضافت اليزابيث، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة سيكون علي عاتقها الكثير من الأعمال الخاصة بالعنصر النسائي في المجتمع كنشر التوعية بينهم والاهتمام بحل مشاكل الأسرة والحد من زيادة إنجاب الأبناء لوقف خطورة الزيادة السكانية والتي تمثل عائقا كبيرا في التقدم، وتحفيز المرأة في المشاركة بالحياة السياسية وإبداء رأيها مهما كان.



