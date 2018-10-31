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برلمان

برلمانية: مخاطبة المرأة عبر مبادرة واعظة وراهبة يعالج كثيرا من القضايا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
القسم السياسي
أكدت النائبة اليزابيث عبد المسيح عضو مجلس النواب، أن مبادرة وزارة الأوقاف "واعظة وراهبة معا في خدمة الوطن" تدعم الوحدة الوطنية بين المصريين وتبعث رسالة للجميع أن مصر خالية من التطرف الديني مشيرة إلى أن الأقباط والمسلمين في مصر تجمعهم علاقة حب وسلام مبنية على احترام كل منهم لديانة الآخر.

وأضافت اليزابيث، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة سيكون علي عاتقها الكثير من الأعمال الخاصة بالعنصر النسائي في المجتمع كنشر التوعية بينهم والاهتمام بحل مشاكل الأسرة والحد من زيادة إنجاب الأبناء لوقف خطورة الزيادة السكانية والتي تمثل عائقا كبيرا في التقدم، وتحفيز المرأة في المشاركة بالحياة السياسية وإبداء رأيها مهما كان.

وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك بعض الأمور لن ينجح العنصر النسائي في حلها أو الخروج بنتائج ايجابية منها، مثل التوعية للسيدات بضبط النسل وتنظيم الاسرة في بعض المناطق لإبطاء معدل النمو السكاني، مطالبة بالاستعانة في مثل هذه الأمور برجال دين كبار ومعروفين وذلك لتوافر عنصر الثقة.
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