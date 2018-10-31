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آمنة نصير: مبادرة واعظة وراهبة تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
أمنة نصير
أمنة نصير
القسم السياسي
قالت النائبة أمنة نصير، إن فكرة التواصل مع النساء من خلال مبادرة "واعظة وراهبة"؛ خطوة جيدة تؤكد دورها الفعال في المجتمع، مشيرة إلى أن الواعظة المسلمة لها مصادر تستطيع من خلالها التواصل مع المرأة، وإعطائها نصائح تساعدها في تربية الأسرة بشكل سليم، وتوضح كيفية التعامل مع الزوج، وبيان واجباتها تجاهه.

وتابعت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الراهبة المسيحية، والتي تملك مصادر من خلالها تبث روح القيم وتنشر وصاياها القيمة للمرأة، وتعاملها مع الآخرين بالود والرحمة، ونبذ العنف، فمن خلال هذه الحملة التي تؤكد وحدتنا الوطنية؛ نبعث رسالة للعالم، بان مصر بلد آمنة وخالية من المشاكل والفكر المتطرف كما يدعي البعض.

وأكدت نصير أن دور الواعظات والراهبات سيكون كبيرا وذلك لنشرهن قيم التعايش مع الآخرين، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدي البعض، والتأكيد علي هدف ورسالة الاديان التي تهدف لتحقيق السلام في العالم، مشيرة الي توعيتهم سياسيا ومشاركتهم بالحياة السياسية، ودرايتهم بأمور البلد.
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