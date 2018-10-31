آمنة نصير: مبادرة واعظة وراهبة تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة

قالت النائبة أمنة نصير، إن فكرة التواصل مع النساء من خلال مبادرة "واعظة وراهبة"؛ خطوة جيدة تؤكد دورها الفعال في المجتمع، مشيرة إلى أن الواعظة المسلمة لها مصادر تستطيع من خلالها التواصل مع المرأة، وإعطائها نصائح تساعدها في تربية الأسرة بشكل سليم، وتوضح كيفية التعامل مع الزوج، وبيان واجباتها تجاهه.





وتابعت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الراهبة المسيحية، والتي تملك مصادر من خلالها تبث روح القيم وتنشر وصاياها القيمة للمرأة، وتعاملها مع الآخرين بالود والرحمة، ونبذ العنف، فمن خلال هذه الحملة التي تؤكد وحدتنا الوطنية؛ نبعث رسالة للعالم، بان مصر بلد آمنة وخالية من المشاكل والفكر المتطرف كما يدعي البعض.



