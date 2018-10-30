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ثقافة

أبو كبسولة يستقبل جمهوره بالإسكندرية لأسبوعين.. والأثنين ماتينيه بناء على رغبة الجمهور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:31 م
صدى البلد
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض "أبو كبسولة "من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح ل 15 ليلة جديدة للمرة الرابعة على التوالي وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض، ليستمر العرض يوميا في تمام الثامنة و النصف مساء ماعدا الثلاثاء، على ان يكون يوم الاثنين ماتينيه في تمام الخامسة مساء بناء على رغبة الجمهور.

يذكر أن عرض " أبو كبسولة" قد تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، و قد حقق نجاحا جماهيريا لافتا منذ افتتاحه، بالاضافة الى نجاحه النقدي، يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، و تتولى الأحداث.

" أبو كبسولة " من بطولة مصطفى أبو سريع ، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم ، نورين كريم ، إسلام عبد الشفيع ، أحمد السيد وأبطال فرقة الأسكندرية ، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله ، إضاءة إبراهيم الفرن،إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، و إخراج محمد مرسي.
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