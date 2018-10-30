يونيسيف تعرب عن قلقها إزاء أوضاع 80 ألف طفل عادوا ألى الكونغوالديمقراطية

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع ما لا يقل عن 80 ألف طفل عادوا مؤخرا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار عودة حوالى 300 ألف كونغولي من أنجولا منذ بداية أكتوبر الحالي بسبب أوامر السلطات الأنجولية بوجوب مغادرة المهاجرين.



وأكد كريستوف بوليراك المتحدث باسم المنظمة - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - أن الآلاف من هؤلاء الأطفال يسيرون لمسافات طويلة في رحلة العودة إلى بلدهم ويتعرضون لسوء الأحوال الجوية، وانعدام الأمن ومخاطر العنف، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بفرص محدودة للحصول على المياه المأمونة والرعاية الصحية وكذلك الحرمان من التعليم.



وأوضح أن هناك قلقا كبيرا بشأن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، لافتا إلى أنهم بحاجة عاجلة للمساعدة الإنسانية، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق التي عاد إليها الأطفال وعائلاتهم قد ارتفعت بحدة مما يزيد من المخاوف من زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال.



