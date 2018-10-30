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وزير الري يطالب شيخ الأزهر بنشر التوعية بترشيد المياه بين طلاب الأزهر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:49 م
شيخ الأزهر ووزير
شيخ الأزهر ووزير الري
سلمى عبد الناصر
وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الشكر لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال لقائه به اليوم الثلاثاء، على الكلمة التى وجهها خلال الدورة الرابعة لمؤتمر منظمة دول التعاون الإسلامى الذى عقد خلال الفترة 14 – 16 أكتوبر 2018 على هامش فاعليات أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الأولى خلال الفترة 14 – 18 أكتوبر 2018.

ونقل وزير الري لفضيلة الإمام الأكبر ترحيب الوزراء والوفود الرسمية الذين شاركوا بالمؤتمر ورغبتهم فى الحصول على نسخة من كلمة فضيلته باللغة الإنجليزية والفرنسية ليسهل تداولها وذلك لما وجدته هذه الكلمة من صدى لدى جميع الحضور بالمؤتمر؛ حيث ركزت كلمة شيخ الأزهر على إعلاء قيمة المياه وأهميتها من منظور دينى.

وقد ناقش الوزير خلال اللقاء أهمية تضمين أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثانية المقرر عقدها خلال الفترة 20 – 24 أكتوبر 2019 محورًا رئيسيًا تحت عنوان (المياه فى الأديان)، كما طلب من فضيلة الإمام الأكبر تعزيز ونشر التوعية بترشيد المياه على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية وبحث إمكانية تطوير بعض المناهج التعليمية بحيث تتناول التعريف بقيمة المياه والحفاظ عليها وعدم الإسراف فى استخداماتها وذلك من المنظور الدينى مع ترسيخ مفاهيم وكافة الثوابت المائية والشواغل المصرية المتعلقة بالمياه.
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