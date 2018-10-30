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رياضة

الاتحاد العربى يدرس تطبيق الـ var فى البطولة العربية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يدرس مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق خاصية الـ var خلال منافسات المتبقية من البطولة العربية بعد الأخطاء الكارثية التى وقع فيها عدد من الحكام، والتى أثرت فى نتائج المباريات خلال الفترة الماضية.

وشهدت المباريات التي أقيمت في جولة الذهاب من دور الـ16 لبطولة زايد للأندية العربية، ظاهرة لافتة، هي الأداء التحكيمي المثير للجدل.

وفي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، دار جدل واسع حول صحة هدف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأبيض، بداعي تسلل التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن، الذي مرر الكرة إلى صاحب الهدف، وهو ما دفع مسئولي الاتحاد للاعتراض على صحة الهدف.

وفي مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي، اعترض لاعبو الأهلي بدعوى تغاضي الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالح محمد شريف كما احتج نجوم الوصل، وطالبوا بطرد أيمن أشرف، مدافع الأهلي، بعد توجيه ضربة بدون كرة لزميلهم.
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