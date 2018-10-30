وزير الأوقاف: تشكيل هيئة استشارية لأكاديمية تأهيل الأئمة والواعظات

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، عزم الوزارة تشكيل هيئة استشارية لأكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها في إطار جهود الوزارة الرامية للارتقاء بمستوى الأئمة والواعظات ؛ بما يؤهلهم للتعامل الجاد مع قضايا العصر ومستجداته ومواجهة التحديات المعاصرة.



وأوضح وزير الأوقاف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أن تلك اللجنة الاستشارية سيتم إعلانها مع افتتاح فاعليات الأكاديمية التي تطلقها الوزارة قريبا..كاشفا عن أن اللجنة الاستشارية تضم كبار العلماء والخبرات المتنوعة في مختلف المجالات من مصر وخارجها وستعمل جنبا إلى جنب مع مجلس أمناء الأكاديمية الذي يضم قامات دينية وفكرية وعلمية واجتماعية وبالتنسيق مع هيئة تعليمية تضم اثنين من شباب الوزارة الحاصلين على الدكتوراة للعمل كمنسقين (علمي ومالي).



ووصف الوزير الأكاديمية الجديدة والتي يترأسها بنفسه بأنها بمثابة نقطة انطلاق لنشر الصورة الصحيحة عن الإسلام وتصحيح أي مفاهيم خاطئة وللتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنسيق جهود تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وعقد دورات تدريبية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستستقبل الأئمة من مختلف الدول ومنها الأوروبية حيث تلقت الوزارة بالفعل طلبات من عدة دول للاستفادة من الجهود التي تقوم بها الأكاديمية.



وأشار جمعة إلى أنه تم اختيار مكان مميز ليكون مقرا للأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر، وتزويدها بمختلف التقنيات الحديثة للقيام برسالتها بما يليق باسم مصر وثقلها في العالم الإسلامي والعربي ودورها الريادي في نشر الفكر الوسطي المستنير وحمل لواء الوسطية وتجديد الخطاب ورسالة الأوقاف الدعوية والعلمية، ولتكون قادرة على تنفيذ دورات وبرامج إعداد للمدربين المؤهلين من داخل مصر وخارجها.



وكشف وزير الأوقاف عن أسباب اختيار أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف من نخبة وطنية من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين في التخصصات المختلفة، وفي مقدمتهم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حيث يتم التعاون بين الأوقاف والإفتاء للتدريب على الإفتاء وإعداد المفتين، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق؛ للاستفادة من خبرته الكبيرة في مجال التثقيف الديني العام، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية للاهتمام بدعم قيم المواطنة والاهتمام بالثقافة العامة.



ولفت وزير الأوقاف إلى أهمية اختيار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، في عضوية مجلس أمناء الأكاديمية لتنفيذ استراتيجية الأكاديمية حيث يمثلون توليفة متكاملة تدعم هدف إنشاء الأكاديمية.





