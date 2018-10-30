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ثقافة

شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
علاء المنياوي
شهدت منطقة آثار ميت رهينة اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا من السائحين والزيارات المختلفة، حيث استقبلت المنطقة على مدار الأيام الماضية عشرات الرحلات لزيارتها من السائحين الأجانب وطلاب المدارس المصريين.

وعن سر هذا الرواج السياحي الذي تشهده المنطقة، قالت أسماء صلاح مفتشة آثار ميت رهينة إننا نسعي جاهدين لتنشيط المنطقة بعد أن كانت شبه منعدمة، وقد أصبحت مؤخرا من أهم المناطق الأثرية الجاذبة للأجانب والزيارات السياحية، وذلك بفضل فريق العمل بقيادة د.إلهام أحمد مدير عام ميت رهينة ومفتشي الآثار أيمن الجرنوسي ويسرا رزق.

وتابعت قائلة: منطقة ميت رهينة تقوم بعمل نشاطات مختلفة وزيارات للمدارس، وذلك لزيادة الوعي الأثري لدي التلاميذ وحثهم علي زيارة المكان وتعريفهم بتاريخ ميت رهينة كجزء من تاريخ مصر كلها، كما أننا مستمرون في إزالة التعديات علي مواقع ميت رهينة.

يذكر أن وزارة الآثار نفذت مشروعا لتطوير ميت رهينة "جبانة منف" لإعادة إحيائها مرة أخري والنهوض بالتراث الثقافي المصري بالمواقع الأثرية وتشجيع السياحة مع الارتقاء بإدارة الموقع الأثري ؛ حيث كانت منف عاصمة مصر القديمة ومركز عبادة المعبود بتاح إله الخالق رب الحرفيين والصناع.

وشملت عملية التطوير إنشاء مسار جديد للمواقع الأثرية بمنف، بالإضافة إلى تدريب ٨٩ مفتشا أثريا من وزارة الأثار في مجال إدارة مواقع التراث الثقافي والترميم من خلال برنامج مدرسة الحفائر بالموقع،وتوثيق المواقع الأثرية بجبانة منف وتوصيفها من خلال أرشيف مصور متكامل، بالإضافة إلي توثيق الحالة الراهنة للمواقع مع تحليل مدى تأثير الظروف البيئية على الأثر (مثل المياه الجوفية)، وتسجيل توصيات لحل هذه المشكلات وذلك على المدى القصير والبعيد لصيانة وحفظ هذه المواقع الأثرية الهامة.

كما تم تنظيف وتوثيق المواقع الأثرية ؛ وكذلك تحسين المرافق حيث تم وضع مقاعد للراحة ووضع سِلال للمهملات، وإصدار كُتيب إرشادي ودليل للزوار، وتطوير ٨ مواقع أثرية هي مقصورة رمسيس الثاني ومعبد سخمت ومعبد رمسيس الثاني ومعبد حتحور وبيت أبيس ومقابر كبار الكهنة ومقصورة سيتي الأول والبوابة الغربية لمعبد بتاح الكبير.
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
شاهد.. الإقبال السياحي بمنطقة آثار ميت رهينة
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