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حوادث

وزير الداخلية يترأس لجنة اختبارات كشف الهيئة بكلية الشرطة.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
كتب – محمد صبرى - مصطفى الرماح
تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية اليوم، الثلاثاء، أعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2018 /2019.

وتابع الوزير، أعمال اللجنة والمعايير المتبعة فى اختيار الطلبة، وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

ووجه وزير الداخلية، بتطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم فى تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمنى، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

كما ناقش الوزير، مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، للوقوف على تطلعاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة فى حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.
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