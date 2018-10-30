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ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:53 م
الرئيس السيسي والمستشارة
الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ميركيل
فاطمة رضا
قالت المستشار الالمانية انجيلا ميركل، إنها تناولت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القضية السورية، مؤكدة دعم بلادها لكل المواقف التي تتم في سوريا والتي تساعد على تهدئة الأوضاع.

وأضافت "ميركل"، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي لها والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، مصر لها تجربة جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين ونحن ندعم القاهرة في هذا الصدد.
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