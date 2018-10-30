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أخبار البلد

الكهرباء تمنح الضبطية القضائية ل164 مهندسا جديدا للحد من سرقات التيار

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:09 م
صدى البلد
وفاء نور الدين
شهد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حلف اليمين ل 164 مهندسا، لاستكمال إجراءات حمل صفة الضبطية القضائية واستلام الكارنيهات الخاصة بهم للبدء بمهام عملهم مباشرة.

وطبقًا للقرار رقم 5221 الصادر في 2018 من وزارة العدل يبلغ حاليًا عدد حاملي الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء حوالي 363 مهندسا.

هذا وقد تقدمت شركات التوزيع بطلب لزيادة عدد حاملي هذه الصفة لتغطية جميع المناطق التابعة لعدد من المناطق التابعة لها ومن بينها مصر الوسطى ـ مصر العليا ـ القناة، وذلك بعد نجاح التجربة السابقة التي خاضها القطاع منذ 2016 فى ضبط المخالفين وذلك بالتكامل مع ما تقوم به شرطة الكهرباء من مجهودات فى هذا المجال.

وجدير بالذكر أن القطاع لجأ لهذه الإتاحية التي وفرتها وزارة العدل لمختلف جهات الدولة ومن بينها قطاع الكهرباء وذلك للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل نسبة الفقد التجاري مع رصد المخالفات الفنية الخاصة بتوصيل وإمداد الطاقة للمشتركين.
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