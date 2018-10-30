4 نصائح للتخلص من خشونة الركبة



إنقاص الوزن: الأوزان الكبيرة تسبب فى ضغط كبير على مفصل الركبة لذا لابد من إنقاص الوزن لتخفيض الحمل وتجنب الألم.



تجنب أوضاع الجلوس الخاطئة: يجب تجنب ثني الركبة بزاوية أكثر من 90 درجة مثل ثنيها تحت الكرسي أو بالجلوس فى وضع القرفصاء.



المشى مهم جدا ولو لخطوات بسيطة بعد كل 15 دقيقة من الجلوس أو الوقوف.



تجنب الوقوف يمنع تماما الوقوف لفترات طويلة لأنه يشكل ضغطا على الركبة.



ممارسة رياضة المشي بانتظام تساعد في إنقاص الوزن وتحسين حالة المفصل بشرط ارتداء حذاء رياضي مناسب لامتصاص الصدمات.



قال الدكتور محمود ناجى استشارى جراحة العظام والمفاصل الصناعية، يعانى عدد كبير من كبار السن من خشونة الركبة وهو يصيب مفصل الركبة نتيجة تضاؤل الغضاريف الموجودة فى المفصل مما يسبب الآلام شديدة خاصة عند الاحتكاك.وقدم "ناجى" عدة نصائح هامة للمصابين بمرض خشونة الركبة تساعدهم على الاستشفاء سريعا بجانب الالتزام بالأدوية، هى: