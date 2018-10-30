السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد للصراعات وتحقيق الاستقرار للمنطقة، فضلًا عن التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة.



وأضاف "السيسي"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أنه تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تدفق الاستثمارات الألمانية إلى مصر، مما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

