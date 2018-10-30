ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:02 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
آيات أحمد
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حل مشاكل الشرق الأوسط ونشر السلام فى المنطقة، لافتة إلى أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأضافت ميركل، خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقد منذ قليل، أنها تحدثت أيضًا مع الرئيس السيسى عن الوضع فى غزة واتفقا على أهمية الوصول إلى حل يرضى الطرفين.

وأكدت أن ألمانيا تسعى من أجل تنمية المرأة والنساء وعقد شراكات مع النساء، مشيرة إلى أن ألمانيا تستطيع بذل المزيد من أجل النساء فى العالم.
loading...

ترشيحاتنا

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

في عيد ميلاد ديانا كرزون.. تعرف على أسرار خسارة وزنها

أنغام تتخطى أحزانها بحفلين

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

وزراء أوغندا يتركون رئيسهم يواجه أفعى خلال إلقائه خطابا للشعب

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

انطلاق القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

علي جمعة يكشف عن صيغة للدعاء تبطل معها الصلاة .. فيديو

تعليق مثير من الكاف على نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

فيديو

السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد
السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟