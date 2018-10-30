ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حل مشاكل الشرق الأوسط ونشر السلام فى المنطقة، لافتة إلى أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى عملية السلام فى الشرق الأوسط.



وأضافت ميركل، خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقد منذ قليل، أنها تحدثت أيضًا مع الرئيس السيسى عن الوضع فى غزة واتفقا على أهمية الوصول إلى حل يرضى الطرفين.



وأكدت أن ألمانيا تسعى من أجل تنمية المرأة والنساء وعقد شراكات مع النساء، مشيرة إلى أن ألمانيا تستطيع بذل المزيد من أجل النساء فى العالم.

