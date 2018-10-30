تركيا: علاقتنا بالدوحة مثالية وإغلاق قاعدتنا العسكرية في قطر غير واقعي

رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعوات إغلاق القاعدة التركية العسكرية في قطر، واصفا إياه بـ"غير الواقعي".



وأكد الوزير التركي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية، أن العلاقات القطرية-التركية وصلت إلى مستوى مثالي في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه العلاقات هو هدف مشترك للبلدين.



وقال أوغلو إن مجالات التعاون بين قطر وتركيا كثيرة ومتنوّعة، موضحًا أن إجمالي حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في قطر منذ عام 2002 بلغ 17.4 مليار دولار.



وأشار إلى أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية جانب مهم من العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، قائلا إنه "يعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية، ويسهم في أمن واستقرار منطقة الخليج"، وتعهّدت قطر مؤخرا باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، في خطوة لدعم الاقتصاد التركي في ظل انهيار العملة المحلية.



يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة المستمر للإرهاب.