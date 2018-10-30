ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا: علاقتنا بالدوحة مثالية وإغلاق قاعدتنا العسكرية في قطر غير واقعي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:08 م
تميم وأردوغان
تميم وأردوغان
رحيم يسري
رفض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعوات إغلاق القاعدة التركية العسكرية في قطر، واصفا إياه بـ"غير الواقعي".

وأكد الوزير التركي في مقابلة مع صحيفة "الوطن" القطرية، أن العلاقات القطرية-التركية وصلت إلى مستوى مثالي في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه العلاقات هو هدف مشترك للبلدين.

وقال أوغلو إن مجالات التعاون بين قطر وتركيا كثيرة ومتنوّعة، موضحًا أن إجمالي حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في قطر منذ عام 2002 بلغ 17.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية جانب مهم من العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، قائلا إنه "يعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية، ويسهم في أمن واستقرار منطقة الخليج"، وتعهّدت قطر مؤخرا باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، في خطوة لدعم الاقتصاد التركي في ظل انهيار العملة المحلية.

يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة المستمر للإرهاب.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

سولاري يقود تدريب ريال مدريد لأول مرة.. صور

علي جمعة يكشف عن صيغة للدعاء تبطل معها الصلاة .. فيديو

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

الأهلي يذبح عجلا قبل مران الفريق اليوم

بسبب أخطائه المتكررة.. بشكتاش يدرس إعادة كاريوس إلى ليفربول

انطلاق القمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي

تعليق مثير من الكاف على نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

اكتشاف نظام نقل الكتل الحجرية من المحاجر في عصر خوفو ..صور

وزير الداخلية يناقش الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة بكشف الهيئة ..صور

فى عيد ميلادها .. تعرفى على سر جمال بشرة إيفانكا ترامب

شاهد.. سعوديون يحتفلون بالـ هالووين في الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

وحدة بنى عبيد البيطرية فى الدقهلية تتحول إلى خرابة.. صور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

فيديو

السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد
السيسى: نقدر دور ألمانيا فى استضافة اللاجئين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟