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برلمان

خارجية البرلمان: مصر الدولة الوحيدة الصادقة فى ملف تجديد الخطاب الديني

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:44 م
كريم درويش_رئيس خارجية
كريم درويش_رئيس خارجية البرلمان
ماجدة بدوي
كشف النائب كريم درويش رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة مع وفد لجنة المشرق بالبرلمان الأوروبي، موضحا أن الاجتماع شهد مناقشة خمسة ملفات، أولها جهود مصر فى مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث تم التوضيح بأنه لم يخرج مركب غير شرعى من مصر منذ أكثر من عامين.

وأضاف فى تصريح للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، ايضا تم مناقشة ملف الاهتمام بالمرأة وما حدث به من إنجاز، حيث تم التوضيح أن هناك 89 نائبة فى البرلمان المصرى، كذلك تم مناقشة كل من ملف تمكين الشباب والمشاركة الشبابية والسياسية، وملف مكافحة الارهاب، وكيف أن مصر ستنتصر على الإرهاب، وملف تجديد الخطاب الدينى وأن مصر هى الدولة الوحيدة الصادقة فى هذا الملف.

واستقبل الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الشرق بالبرلمان الأوروبي.

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